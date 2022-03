Info-Date am Mittag: Ukraine-Krieg und russische Atomwaffen; Rottweiler Narrensprung findet statt

Am Wochenende hat der russische Präsident Putin erklärt, dass die sogenannten Abschreckungskräfte jetzt in Alarmbereitschaft seien – dazu gehören auch die Einheiten mit Atomwaffen. In der Ukraine gehen die Kämpfe weiter, und es versuchen weiterhin viele Flüchtlinge, in den Westen zu gelangen.

In vielen Städten sind Fastnacht bzw. Karneval abgesagt – wegen Corona und wegen des Ukraine-Kriegs ist vielen nicht nach Feiern. In Rottweil dagegen soll der traditionelle „Narrensprung“ stattfinden- allerdings nicht ganz so wie in normalen Jahren.