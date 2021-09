Info-Date am Mittag: Tankstellen-Mitarbeiter in Idar-Oberstein offenbar wegen Masken-Streit getötet – Gefährliches Datenleck bei Truppenabzug aus Afghanistan

Der gewaltsame Tod eines Tankstellen-Mitarbeiters am Wochenende in Idar-Oberstein hat Rätsel aufgegeben. Inzwischen scheint klar zu sein: Das Opfer und der mutmaßliche Täter sollen zuvor über das Tragen einer Mund-Nasen-Maske gestritten haben.

Das britische Verteidigungsministerium hat beim Abzug aus Afghanistan durch eine Datenpanne mehr als 250 afghanische Übersetzer in Gefahr gebracht. Wie der britische Sender BBC berichtet, waren in einer E-Mail der Behörde an 250 Ortskräfte in Afghanistan die E-Mail-Adressen und zum Teil auch Fotos der Mitarbeiter für alle Empfänger sichtbar.

Die Gründer der Mainzer Firma BionTech erhalten den renommierten „Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter Preis“. Dieser Preis wird für herausragende medizinische Grundlagenforschung verliehen und ist mit 120.000 Euro dotiert. Die Verleihung findet am 14. März in Frankfurt statt.