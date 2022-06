Info-Date am Mittag: Tankrabatt wird laut ifo-Institut weitergegeben und Preise für Lebensmittel werden weiter steigen

In der Debatte über den Tankrabatt hat das Münchener Ifo-Institut Berechnungen vorgelegt, wonach die Steuersenkung auf Kraftstoffe "im Wesentlichen" berücksichtigt worden sei. Beim Diesel hätten die Tankstellen den Rabatt zu 100 Prozent weitergegeben, also 17 Cent Steuersenkung je Liter. Beim Super-Benzin seien es 29 bis 30 Cent von den 35 Cent Steuersenkung gewesen, also 85 Prozent.

Das Ifo-Institut hat für seine Berechnung die Preisentwicklung in Deutschland und in Frankreich miteinander verglichen. Dabei nahmen die Wissenschaftler an, dass die Spritpreise in Deutschland ohne Einführung des Tankrabatts nach dem 1. Juni 2022 dem gleichen Trend gefolgt wären wie in Frankreich. Dort stiegen die Preise seitdem ebenfalls, aber die Steuern wurden zum 1. Juni nicht verändert.

Die Preise für Lebensmittel werden wegen des Kriegs in der Ukraine in den kommenden Monaten noch weiter steigen. Davon gehen Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) aus. Deshalb sollte die Mehrwertsteuer auf bestimmte Artikel gesenkt werden, regte Özdemir an. Auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte sollte die Mehrwertsteuer komplett gestrichen werden. Derzeit wird für diese Produkte der ermäßigte Satz von sieben Prozent fällig.

Die hohen Lebensmittelpreise, hervorgerufen durch den Krieg in der Ukraine, sind Thema auf dem Deutschen Bauerntag in Lübeck.