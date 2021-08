per Mail teilen

Für die Menschen in den Hochwasser-Katastrophengebieten ist es ein Tag des Aufräumens, ein Tag des Aufarbeitens - und für die Politik ist es ein Tag, um zu zeigen, wo sie steht.

Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt sich dafür heute neben ihren Parteifreund und NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet, der sie ja im Kanzleramt beerben will. Die beiden sind in Bad Münstereifel, um sich die Zerstörungen und Aufräumarbeiten selbst anzusehen.

Nationaler Trauertag in Belgien mit Schweigeminute

Belgien hat für heute einen nationalen Trauertag ausgerufen. Um 12.00 Uhr gab es eine Schweigeminute, auch der Rundfunk hat sein Programm geändert, der öffentliche Verkehr hat für die Schweigeminute in der Hauptstadt angehalten.

Wie kann der Katastrophenschutz effektiver werden?

In Berlin geht die politische Diskussion um den Katastrophenschutz weiter. Der Präsident des Deutschen Städtetags, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, fordert Konsequenzen für die künftige Kommunikation bei Extremwettersituationen. Er verwies auf das Zusammenbrechen von Festnetz- und Mobilfunknetzen bei der Unwetterkatastrophe.

Die Bedeutung analoger Warnsysteme, wie Sirenen, hob auch der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Armin Schuster, hervor. In der ARD wandte er sich allerdings gegen Überlegungen, den Katastrophenschutz zu zentralisieren. Er wünsche sich, dass seine Behörde besser in die Krisenkoordination der Länder eingebunden werde. Die Warnung der Menschen vor Ort sei aber besser in den jeweiligen Regionen aufgehoben.

Punktegenaue Unwetter-Vorhersagen gibt es nicht

Ein Ergebnis aus den politischen Diskussionen könnte auch sein, dass Ortschaften im Fall eines Katastrophen-Verdachts häufiger evakuiert werden müssen - auch wenn dann doch nichts passiert. Das meint Andreas Fink, Professor am Institut für Meteorologie und Klimaforschung, KIT. Eine punktgenaue Unwettervorhersage gebe es nicht. Das könne sich aber mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz in den kommenden vier bis fünf Jahren verbessern, sagte Fink im Gespräch mit SWR Aktuell.