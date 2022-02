Info-Date am Mittag: Stiko empfiehlt Novavax für alle ab 18 - Debatte über Schengenraum

per Mail teilen

Die Ständige Impfkommission spricht sich dafür aus, den Corona-Impfstoff von Novavax für Menschen ab 18 Jahren einzusetzen. Der proteinbasierte Impfstoff solle zur Grundimmunisierung mit zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen eingesetzt werden. Der Entwurf geht nun zur Abstimmung an Fachkreise und Bundesländer. Im Unterschied zu den genbasierten mRNA-Impfstoffen von Biontech oder Moderna ist das Vakzin von Novavax ein Protein-Impfstoff, auch "Totimpfstoff" genannt, der auf traditionelle Weise hergestellt wird. Kombinieren mit den bisherigen Corona-Impfstoffen kann man ihn nicht.

Der französische Präsident Macron will den Schengenraum reformieren. "Es kann keine Freiheit der Bewegung geben, wenn wir unsere Außengrenzen nicht kontrollieren," hat er gestern gesagt, bei einem Treffen der EU-Justiz- und -Innenminister. Heute wollen sich die europäischen Innenminister in Lille treffen, um über die Asyl- und Migrationspolitik in Europa zu beraten. Deutschland spielt dabei eine wichtige Rolle.