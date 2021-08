Die Evakuierung von Menschen aus Afghanistan ist im Prinzip beendet. Auch die Bundeswehr hat noch einmal Menschen aus Kabul ausgeflogen. Der Einsatz ist jetzt vorüber. Vor allem, weil die USA den Flughafen in Kabul nicht länger sichern wollen, haben sich die anderen Länder zurückgezogen – aus Angst vor Terroranschlagen durch die militant-islamistischen Taliban.

Der Innenausschuss des Deutschen Bundestages hat sich heute mit der Hochwasser-Katastrophe Mitte Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen beschäftigt. Danach besteht bei der Warnung der Bevölkerung vor Katastrophen nach Auffassung der Innenminister von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Verbesserungsbedarf. An dem Prinzip, dass die Lage im Katastrophenfall in den Gemeinden vor Ort eingeschätzt wird, wollen sie aber auch nach den Erfahrungen der Flutnacht nicht rütteln.