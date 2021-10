Info-Date am Mittag: SPD-Chef Walter-Borjans kündigt Rückzug an; RKI warnt vor Corona-Risiko

SPD-Co-Chef Walter-Borjans kündigt seinen Rückzug an. Beim Parteitag im Dezember will er nicht mehr antreten, schreibt „NoWaBo“ in einem Brief an die Mitglieder des SPD-Präsidiums und des Parteivorstands.

In den vergangenen neun Monaten hat das Robert-Koch-Institut rund 118.000 wahrscheinliche sogenannte Impfdurchbrüche registriert - das heißt, bereits geimpfte Menschen haben sich dennoch mit dem Coronavirus angesteckt. Im gleichen Zeitraum wurden rund 55 Millionen Menschen vollständig geimpft. Weil die Infektionszahlen rasch steigen, empfiehlt das RKI dringend eine vollständige Impfung.