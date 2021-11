Info-Date am Mittag: Spahn will "2G Plus" und Nachsitzen bei der Weltklimakonferenz

Die Corona-Zahlen steigen weiter exponentiell. Der 7-Tage-R-Wert, der die Ausbreitung beschreibt, liegt bei 1,16 - bei Werten unter 1 verlangsamt sich die Ausbreitung, bei Werten über 1 haben wir jenes exponentielle Wachstum, das uns die ganze Woche schon Höchstwerte einbringt. Um diesem Trend entgegenzuwirken will der eigentlich nur noch geschäftsführend tätige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine "2G Plus"-Regel, also dass nur Personen, die geimpft oder genesen plus getestet sind, zum Beispiel Zutritt zu Veranstaltungen bekommen.

Bei der Weltklimakonferenz sollte eigentlich heute Schluss sein, aber wie so oft bei diesen Konferenzen: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen nachsitzen, weil sie sich noch nicht auf eine Abschlusserklärung einigen konnten. Nun gibt es einen neuen Text und damit einen neuen Anlauf - unter anderem ist die ebenfalls nur noch geschäftsführende Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) für die Schluss-Beratungen nach Glasgow gereist.