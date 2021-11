Info-Date am Mittag: Spahn für Corona-Testpflicht in Pflegeheimen und bei Weltklimakonferenz geht es um Geld

per Mail teilen

Vor dem Hintergrund mehrerer Todesfälle bei Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen wirbt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für eine Testpflicht in solchen Einrichtungen. Die Testpflicht solle unabhängig vom Impfstatus für Personal und Besucher gelten, sagte Spahn bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Bei der Weltklimakonferenz in Glasgow geht es heute vor allem um die Finanzierung der Klimaschutzmaßnahmen. Die Industriestaaten, also auch Deutschland, hatten sich schon vor zwölf Jahren dazu verpflichtet, ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar zu zahlen, um ärmeren Ländern beim Klimaschutz zu helfen. Bisher ist dieses Geld aber nicht zusammengekommen.