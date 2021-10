Info-Date am Mittag: Sondierer-Koalierer-Ampel? – Neuer Song von Adele

Die entscheidende Phase der Sondierungsgespräche zwischen SPD, FDP und Grünen hat begonnen. Möglicherweise ist schon heute Abend klar, ob es zu echten Koalitionsverhandlungen für eine "Ampel" kommt. "Die Stunden der Wahrheit" hätten begonnen, sagte FDP-Generalsekretär Volker Wissing.

Adele, die britische Pop-, Soul-, Jazz- und R&B-Sängerin hat ihre sechsjährige Schaffenspause beendet und heute eine neue Single veröffentlicht. "Easy On Me" heißt das Werk. Die Fans in aller Welt haben sehnsüchtig darauf gewartet. Einige meinten, Adele sei nie besser gewesen. Das neue Album erscheint am 19. November.