Info-Date am Mittag: Selenskyj spricht im Bundestag - Lafontaine nicht mehr in der Linkspartei

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat heute per Videoschalte im Deutschen Bundestag gesprochen. "Liebe Politiker, liebe Deutsche, die ihr uns unterstützt, ich danke euch", sagte Selenskyj. Gleichzeitig forderte er von der Bundesregierung weitere Sanktionen gegen Russland, um den Krieg zu beenden. Politikern und Unternehmen warf er vor, Wirtschaftsinteressen über die Moral zu stellen. "In der Ukraine wird ein Volk vernichtet", so der ukrainische Präsident. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Videoansprache gewürdigt und Selenskyj weitere Unterstützung in Aussicht gestellt.

"Einer Partei, in der die Interessen der Arbeitnehmer und Rentner und eine auf Völkerrecht und Frieden orientierte Außenpolitik nicht mehr im Mittelpunkt stehen und die zudem das im Saarland etablierte Betrugssystem unterstützt, will ich nicht mehr angehören." Das hat Ex-Linkspartei-Chef Oskar Lafontaine heute erklärt. Mit seinem Austritt kam der 78-Jährige einem drohenden Parteiausschlussverfahren zuvor. Im Zuge eines Streits um die Spitzenkandidatur zur Bundestagswahl im Saarland hatte Lafontaine dazu aufgerufen, die Partei nicht zu wählen. Dies wurde von Seiten der Linken scharf kritisiert.