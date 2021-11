Info-Date am Mittag: Sehr hohe Gefahr durch Omikron-Variante und Forderung nach Kontaktbeschränkungen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt das globale Risiko der neuen Corona-Variante Omikron vorsorglich als "sehr hoch" ein. In einem Dokument, das am Vormittag veröffentlicht wurde, betont die UN-Behörde jedoch auch, dass die Wissenschaft noch sehr wenig über Omikron wisse. Es sei unklar, wie sich diese Variante auf den Verlauf der Pandemie auswirken wird. Die Risiko-Bewertung sei deshalb mit einem sehr hohen Unsicherheitsfaktor behaftet und könne sich noch ändern. Das betreffe die Ansteckungsgefahr, die Wirksamkeit von Impfstoffen und Medikamenten sowie die Zuverlässigkeit von Virustests. Außerdem gebe es Unsicherheiten, was die Möglichkeit von neuerlichen Infektionen von genesenen Covid-Patienten betrifft.

Verbände von Virologen und Immunologen haben wegen der vierten Corona-Welle vor einem Zusammenbruch der Krankenhausversorgung in Deutschland gewarnt. "Sollte es nicht gelingen, die Anzahl der Infektionen rigoros zu reduzieren, wird ein Kollabieren des stationären Gesundheitssystems nicht zu verhindern sein", heißt es in dem gemeinsamen Text. Unter anderem fordern die Medizinerinnen und Mediziner "umfassende Kontaktbeschränkungen". Den Appell haben die Gesellschaft für Virologie und die Deutsche Gesellschaft für Immunologie gemeinsam mit der nationalen Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, verfasst.