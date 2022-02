Info-Date am Mittag: Scholz nennt Ukraine-Krieg schweren Fehler Russlands; Baerbock für harte Reaktion

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den russischen Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt. Heute sei ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa, sagte er in Berlin. Scholz kündigte an, Russland werde für diese Aktion einen bitteren Preis zahlen. Es werde sich zeigen, dass Putin mit seinem Krieg einen schweren Fehler begangen habe. Dem NATO-Partner Polen sicherte Scholz volle Unterstützung zu. Scholz forderte Russland auf, diesen blutigen Krieg sofort zu beenden und die Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen. Für kommenden Sonntag kündigte der Kanzler eine Sondersitzung des Bundestags an. Dort werde er auch eine Regierungserklärung abgeben. Wegen des russischen Angriffs ist das Sicherheitskabinett im Kanzleramt zusammengekommen. Dazu gehört unter anderem auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Sie kündigte vor dem Treffen eine harte Reaktion auf den russischen Angriff an. Vor der Sitzung sagte sie, man sei fassungslos, aber nicht hilflos, und kündigte "massivste Sanktionen" an.