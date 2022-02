Info-Date am Mittag: Scholz für Lockerungen der Corona-Beschränkungen und Vorschläge für allgemeine Impf-Pflicht

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder am kommenden Mittwoch erste Lockerungen der Corona-Einschränkungen besprechen. Wissenschaftliche Prognosen zeigten, dass der Höhepunkt der Welle in Sicht sei, sagte Scholz im Bundesrat. Das erlaube, beim Bund-Länder-Treffen einen ersten Öffnungsschritt und dann weitere für das Frühjahr in den Blick zu nehmen. Dabei werde man auf den Rat von Wissenschaftlern hören, um die bisherigen Erfolge bei der Bekämpfung der Pandemie nicht zu gefährden.

Die Unionsfraktion im Bundestag hat nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios einen Vorschlag für eine Impfpflicht erarbeitet. Sie soll erst dann aktuell werden, wenn sich die Corona-Lage verschärft. Die Union bevorzugt offenbar eine nach Personen- und Altersgruppen gestaffelte Regelung. Auch Abgeordnete der Ampel-Koalition haben mittlerweile einen Entwurf für eine Impfpflicht für Erwachsene erarbeitet.