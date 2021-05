per Mail teilen

Deutschen Ermittlern ist ein Schlag gegen die weltweite Verbreitung von Kinderpornografie gelungen. Eine Tauschbörse mit dem Namen "Boystown" wurde nach Angaben des Bundeskriminalamts im so genannten Darknet, einem versteckten Teil des Internets, abgeschaltet. Die Plattform soll weltweit rund 400.000 Mitglieder gehabt haben. Vier verdächtige Männer wurden festgenommen; einer von ihnen mit einem internationalen Haftbefehl in Paraguay. Im Mannheimer Stadtteil Hochstätt hat heute die Corona-Impfaktion für soziale Brennpunkte begonnen. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) sprach in SWR Aktuell von einem gelungenen Start - viele Menschen hätten Schlange gestanden, um sich impfen zu lassen. Hintergrund der Aktion ist, dass auf den Intensivstationen überdurchschnittlich viele Corona-Patienten aus sozialen Brennpunkten liegen.