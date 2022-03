Info-Date am Mittag: Russische Journalistin nach Protest im TV verschwunden und Warnungen vor Anti-Viren Software von Kaspersky

per Mail teilen

Die russische Journalistin, die sich am Abend mit einem Protestplakat gegen den Krieg hinter die Sprecherin der Hauptnachrichten im russischen Fernsehen gestellt hat, ist offenbar verschwunden. Man weiß, dass sie nach der Aktion festgenommen wurde. Wo sie sich jetzt befindet, darüber gibt es bisher allerdings keine Informationen. Unterdessen gehen die russischen Angriffe in der Ukraine weiter. Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien sind in der Ukraine, um mit Präsident Selenskyj zu sprechen.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, warnt vor Virenschutzprogrammen des russischen Herstellers Kaspersky. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine gebe es ein erhebliches Risiko für einen IT-Angriff, heißt es vom BSI. Das russische Unternehmen könne auch dazu gezwungen werden, Systeme anzugreifen oder selbst Opfer einer Cyber-Operation werden. Kaspersky wies die Bedenken zurück.