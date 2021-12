Info-Date am Mittag: Rückzug von Sebastian Kurz aus der Politik und Beginn der Bund-Länder-Gespräche über härtere Corona-Maßnahmen

per Mail teilen

Österreichs Ex-Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz zieht sich aus der Politik zurück. Er werde das Amt des Parteiobmanns der ÖVP sowie des Fraktionschefs abgeben, sagte Kurz in einer persönlichen Stellungnahme. "Für mich beginnt ein neues Kapitel in meinem Leben. Ich freue mich auf Zeit mit meinem Kind und meiner Familie, bevor ich mich im neuen Jahr neuen beruflichen Aufgaben widmen werde", sagte der konservative Politiker. Kurz war bereits im Oktober als österreichischer Bundeskanzler zurückgetreten, nachdem bekannt wurde, dass gegen ihn wegen Untreue und Betrug ermittelt wird.

Die Bund-Länder-Schaltkonferenz zur Corona-Pandemie hat begonnen. Diskutiert werden mehrere Vorschläge für strengere Auflagen. Diese würden vor allem Ungeimpfte treffen. So sind für sie massive Kontaktbeschränkungen im Gespräch. Außerdem soll die 2G-Regel auch auf den Einzelhandel ausgeweitet werden: Zutritt zu Geschäften hätten dann nur noch Geimpfte und Genesene. Ungeimpfte dürften nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs wie etwa Supermärkte, Drogerien und Apotheken betreten.