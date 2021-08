Franziska Giffey (SPD) ist als Bundesfamilienministerin zurückgetreten. Als Begründung nannte die 43-Jährige die Diskussion um ihre Dissertation aus dem Jahr 2010. Nach einer ersten Überprüfung war Giffey gerügt worden - seit dem vergangenen November wird die Dissertation wegen des Plagiatsverdachts noch einmal unter die Lupe genommen. Nach Einschätzung des ARD-Hauptstadtstudios geht Giffey mit ihrem Rücktritt in die Offensive und will nicht das offizielle Ergebnis der Untersuchung abwarten.

Die Hochschwarzwald Tourismusgesellschaft rechnet mit einem guten Pfingstgeschäft. Nach dem Wegfall einiger Corona-Einschränkungen seien die Anfragen in Hotels und Pensionen gestiegen, sagt Geschäftsführer Thorsten Rudolph. Für Urlauberinnen und Urlauber gelte eine Corona-Testpflicht. "Wir haben die Regelung, dass man für die Beherbung einen Eintrittstest machen muss. Der gilt dann 72 Stunden." Weitere Tests seien vor jedem Restaurantbesuch oder Aufenthalt in Freizeiteinrichtungen vorgeschrieben.