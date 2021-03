per Mail teilen

Die parteiübergreifenden Proteste in der Maskenaffäre um die Unions-Abgeordneten Nüßlein und Löbel haben Wirkung gezeigt. Der Mannheimer CDU-Politiker Nikolas Löbel tritt jetzt doch sofort von all seinen politischen Ämtern zurück. Ursprünglich wollte er noch bis August weitermachen. Wir berichten auch über die Deutsche Bahn und die Lufthansa. Die wollen in Zukunft gemeinsam unnötige Inlandsflüge vermeiden. Dazu gibt es noch eine kurze Analyse des Interviews mit Prinz Harry und seiner Frau Meghan Markle.