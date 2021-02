Gesundheitsminister Spahn und RKI-Präsident Wieler haben am Vormittag über die Corona-Lage informiert. Wieler warnte dabei vor einer dritten Welle. Die 7-Tages-Inzidenz sei leicht angestiegen. Die Bundesregierung will die Position der Verbraucher gegenüber Unternehmen stärken, wenn es zum Beispiel um Verträge für Handys oder mit Fitnessstudios geht. Unter anderem soll die Verlängerung von Handyverträgen von mehr als einem Jahr an bestimmte Bedingungen geknüpft sein. Und in Rheinland-Pfalz hat der Chemiekonzern BASF aus Ludwigshafen nach eigenen Angaben wegen Corona ein schwieriges Geschäftsjahr hinter sich. 2020 sei der Umsatz deutlich zurückgegangen. Noch stärker zu kämpfen haben die die rheinland-pfälzischen Hoteliers und Gastronomen und setzen darum ihre Protestaktionen fort. Geplant sei diesmal eine Mahnwache am Deutschen Eck in Koblenz, teilte der Hotel- und Gaststättenverband mit.