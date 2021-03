Das Robert Koch-Institut sieht eine dritte, große Infektionswelle in der Corona-Pandemie in Deutschland als unabwendbar an. Präsident Wieler sagte, worauf es jetzt ankomme, sei das Abflachen der Infektionskurve. Zu den Gegenmaßnahmen gehört auch eine Test-Pflicht für Reise-Rückkehrer nach Deutschland. Bundesgesundheitsminister Spahn hat eine entsprechende Verordnung unterzeichnet. Sie tritt in der Nacht von Montag auf Dienstag in Kraft, um genug Vorlaufzeit einzuräumen. Zu den kuriosen Blüten der Corona-Pandemie zählt ein Gesundheits- und Freizeit-Trend: "Sober Bars" sind Bars, die keinen Alkohol ausschenken. In Kalifornien ist nun die erste "Sober Bar" in Betrieb gegangen.