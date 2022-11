Info-Date am Mittag: Regierung und Opposition zanken bei Generaldebatte; immer noch Funklöcher in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Bei der Bundestagsdebatte über den Haushaltsplan des Kanzleramts streiten Regierung und Opposition traditionell über die gesamte Politik. Auch heute war das so. Es ging vor allem um die Energiekrise und den Ukrainekrieg.

Eine stabile Handyverbindung zu bekommen, ist in Deutschland immer noch unwahrscheinlicher als in den meisten anderen Industrieländern. Eigentlich sollten die Netzbetreiber längst die schlimmsten Funklöcher geschlossen haben – aber die versprochenen neuen Funkmasten werden einfach nicht gebaut.