Das Info-Date am Mittag heute mit den wichtigsten Informationen zu folgenden Themen: Verfassungsschutz beobachtet bundesweit die Bewegung "Querdenken"; Bundesländer arbeiten an Impf-Kampagne mit Betriebsärzten und neuen Verordnungen; Unternehmen wollen wieder mehr Menschen einstellen; EU-Parlament hat Handelsabkommen mit Großbritannien zugestimmt; Brand in einem lettischen Hostel; Corona-Virus-Mutationen im Südwesten inzwischen stärker als ursprüngliche Variante; Schausteller rechnen mit Wasen-Absage in der Pandemie; Erleichterungen in der Corona-Krise für Pflegeheime; Corona-Hilfe für Rumänien aus Rheinland-Pfalz und die Rückkehr der Familie Feuerstein auf den Fernsehbildschirm.