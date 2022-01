Info-Date am Mittag: Quarantäne-Verkürzung bundesweit beschlossen und Verbraucherzentrale kämpft gegen hohe Energiepreise

per Mail teilen

Die Corona-Infektionszahlen erreichen täglich neue Höchstwerte. Das liegt an der Omikron-Virusvariante. Sie gilt als deutlich ansteckender aber weniger gefährlich. Deshalb hatten Bund und Länder vor einer Woche vereinbart, die Quarantäne-Zeiten zu verkürzen. Nach dem Bundestag hat am Vormittag auch der Bundesrat der entsprechenden Verordnung zugestimmt. Statt 14 Tagen sind es jetzt nur noch 10 Tage Regel-Quarantäne. Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch das noch einmal verkürzt werden. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gelten die neuen Quarantäne-Regeln bereits.

Sechs Monate nach der Flut, die vor allem im Ahrtal verheerende Schäden verursacht hat, beschäftigt sich heute ein Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags mit der Frage, ob die extreme Wetterlage im Juli vorhersehbar war. Dazu werden Sachverständige wie die Meteorologen Kachelmann und Plöger befragt. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt schon seit Monaten, ob die Behörden zu spät gewarnt haben. Dabei geht es um den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung.

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg will wegen der immer weiter steigenden Strom- und Gaspreise die Energiekartellbehörde einschalten. Einige Energieversorger haben Verträge mit ihren Kunden gekündigt oder sind pleite gegangen. Ein Energieexperte der Verbraucherzentrale bezeichnete die Tarife, die danach angeboten wurden, als "schweineteuer".