Info-Date am Mittag: Omikron-Gefahr und Quarantäne-Zeit

Wie gefährlich ist Omikron? Die jüngste Variante des Corona-Virus breitet sich im Vergleich zu anderen Corona-Formen extrem schnell aus. Virologen erwarten, dass Omikron auch in Deutschland in kürzester Zeit die beherrschende Variante sein wird. Der Bremer Epidemiologe Professor Hajo Zeeb gibt aber eine leichte Entwarnung: Omikron führe seltener zu schweren Krankheitsverläufen - allerdings könne die schiere Menge der Infektionen wieder zu einer schweren Belastung für das Gesundheitssystem führen.

Bund und Länder überlegen die Omikron-Quarantäne-Zeit zu verkürzen. So soll verhindert werden, dass insbesondere die kritische Infrastruktur - also zum Beispiel Strom- und Wasserversorgung, Polizei oder Feuerwehren - wegen langer Quarantäne- oder Isolationszeiten lahmliegt. Frankreich lockert schon seine Quarantäne-Regeln - obwohl es dort derzeit täglich rund 200.000 bestätigte Corona-Neuinfektionen gibt.