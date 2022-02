Info-Date am Mittag: Olympische Winterspiele beginnen - Kritik am Deutsche Welle-Verbot in Russland

Mitten in der Corona-Pandemie starten heute die Olympischen Winterspiele in Peking. Vor leeren Rängen finden sie in einer abgeschotteten Sportlerwelt statt, in der sich trotzdem schon die ersten Athleten und Athletinnen infiziert haben.

Nach dem Verbot des Auslandssenders Deutsche Welle in Russland gibt es scharfe Kritik aus Deutschland. Die Spitzen von ARD, ZDF und Deutschlandradio haben in einem Statement mitgeteilt: "Hier wird freie, unabhängige Berichterstattung radikal eingeschränkt, um politischen Druck auszuüben. Dass damit zugleich die Pressefreiheit zum Faustpfand gemacht wird, erfüllt uns mit großer Sorge."

Das Bundesinnenministerium hat nach eigenen Angaben zum ersten Mal erfolgreich den direkten Kontakt mit den Betreibern des Messenger Dienstes Telegram aufgenommen. Das Unternehmen mit Sitz in Dubai war für die deutschen Behörden lange Zeit nicht zu erreichen. Telegram habe größtmögliche Kooperationsbereitschaft mit den deutschen Behörden zugesagt, hieß es.