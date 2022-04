Info-Date am Mittag: Offenbar neue Massengräber in der Ukraine entdeckt - Union will schnelle Entscheidung über Lieferung schwerer Waffen

In der Ukraine sind offenbar neue Massengräber entdeckt worden. Nach ukrainischen Angaben wurden nahe der Hafenstadt Mariupol bis zu 9.000 tote Menschen verscharrt. Medien veröffentlichten Satellitenbilder, die die Gräber zeigen sollen. Die Lage für die eingeschlossenen Menschen in Mariupol wird unterdessen immer kritischer. Russland hat weite Teile der Stadt unter Kontrolle, Fluchtmöglichkeiten gibt es auch heute nicht.

Die Union im Bundestag will eine Entscheidung über die Lieferung schwerer Waffen von Deutschland an die Ukraine beschleunigen. Kommende Woche werde ein entsprechender Antrag für eine namentliche Abstimmung in den Bundestag eingebracht - das hat der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Wadephul bestätigt.