Info-Date am Mittag: Öl-Embargo auf europäischer Ebene und Jugendliche gestresst von großen Krisen

Die EU-Kommission berät ein Öl-Embargo gegen Russland. Es gibt aber immer noch Uneinigkeit darüber, wie dieses Embargo genau aussehen soll, denn die Abhängigkeiten einzelner EU-Staaten von russischem Öl sind teilweise sehr unterschiedlich.

Mehr als zwei Jahre Corona-Pandemie, seit Februar der Krieg in der Ukraine und im Hinterkopf die Sorge ums Klima. Gerade junge Menschen leiden besonders stark unter den sich überlagernden Krisen. Das zeigt die aktuelle Studie "Jugend in Deutschland". Der Jugendforscher Simon Schnetzer und der Sozialwissenschaftler Klaus Hurrelmann befragen regelmäßig junge Menschen dazu, was ihnen Sorgen bereitet und wie sie in die Zukunft blicken. Heute wurden die Ergebnisse vorgestellt.