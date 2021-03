Die Friseurbetriebe in Deutschland dürfen nach elf Wochen Schließung wieder öffnen. Termine sind und waren so gefragt, dass die meisten Salons rund um die Uhr schneiden könnten. Einige Friseurinnen und Friseure in der Pfalz haben deswegen die ersten Termine versteigert – für einen guten Zweck. Während in dieser Branche also Aufbruchsstimmung herrscht, ist die Stimmung bei den Pendlern in der Grenzregion zu Frankreich eher gedrückt. Ab morgen gibt es neue Einschränkungen im Grenzverkehr – klar ist: Es braucht mehr Test-Möglichkeiten. Unklar ist noch, wie genau die Leute da rankommen sollen. Aber immerhin bleibt der Südwesten erfindungsreich, besonders die Metall- und Elektrobranche. Von hier kamen 94 Prozent der Patentanmeldungen aus Baden-Württemberg im Jahr 2018, hat das Institut der Deutschen Wirtschaft ermittelt.