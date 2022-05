Info-Date am Mittag: NRW steuert nach Wahl auf Schwarz-Grün zu; russische Truppen in Ukraine offenbar zurückgedrängt

Nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen strebt die CDU eine Koalition mit den Grünen an. CDU-Generalsekretär Mario Czaja sagte, beide Parteien seien die Gewinner der Wahl. Grünen-Bundestags-Fraktionschefin Katharina Dröge formulierte bereits Bedingungen: Klimaschutz und Verkehrswende sind ihrer Partei am wichtigsten. Rechnerisch wäre auch eine Ampel-Koalition möglich. FDP-Landeschef Joachim Stamp sagte jedoch, er gehe von Schwarz-Grün aus.

Die russischen Angriffe auf Teile der Ukraine gehen weiter. Die Regierung in Kiew meldete gestern Abend allerdings, es sei gelungen, die russischen Soldaten bei Charkiw zurückzudrängen. Die Kämpfe fokussierten sich nun auf die Region Luhansk. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben aus den Kriegsgebieten nicht.