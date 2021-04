Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Bundestag

die geplante bundesweite "Corona-Notbremse" verteidigt. Bei der

ersten Beratung der Änderungen am Infektionsschutzgesetz forderte sie eindringlich nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Die Lage sei sehr ernst, sagte die Kanzlerin. Die anschließende Debatte verlief hitzig. Die SPD will weniger drastische Ausgangsbeschränkungen, die FDP bezweifelt die Rechtmäßigkeit; die AfD lehnt Ausgangsbeschränkungen ab. Die Stadt Mannheim geht gegen so genannte Auto-Poser vor. Ab heute Abend soll eine Schranke verhindern, dass Anhänger dieser Szene andere Menschen mit aufheulenden Motoren und quietschenden Reifen belästigen. Die Schranke ist ab jetzt an den Wochenenden nachts geschlossen; am Sonntag auch tagsüber.