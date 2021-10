Info-Date am Mittag: Nobelpreis für Physik an deutschen Forscher und Irritationen vor Sondierungen zwischen CDU/CSU und den Grünen

Unter den Preisträgern des Nobelpreises für Physik ist der Deutsche Klaus Hasselmann. Er schuf ein Modell, das Wetter und Klima verbindet und erklären hilft, warum klimatische Modelle trotz der scheinbar chaotischen Natur des Wetters verlässlich sein können. Ebenfalls ausgezeichnet für seine Klimaforschung wird der in Japan geborenen US-Forscher Syukuro Manabe von der Princeton-Universität. Die andere Hälfte des Preises geht an den Italiener Giorgio Parisi von der Universität La Sapienza in Rom.

In der deutschen Innenpolitik gehen die Sondierungen heute vielleicht schon in ihre Schlussphase. CDU/CSU und Grüne haben sich zu Beratungen getroffen. Im Vorfeld haben führende Grüne der Union mangelnde Diskretion vorgeworfen. Es sei in allen Runden Vertraulichkeit vereinbart worden, sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner im Programm von RTL und ntv. "Dass man dann die Kommunikation über die Bild-Zeitung betreibt, wirft kein gutes Licht auf die Zustände in der Union."