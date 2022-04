Info-Date am Mittag: Neue russische Offensive in der Ost-Ukraine und Geflüchtete im Südwesten

In der Ostukraine läuft offenbar die erwartete neue Großoffensive Russlands. Nach ukrainischen Angaben greifen Truppen auf einer breiten Front von etwa 480 Kilometern an, besonders betroffen seien die Regionen Donezk und Luhansk. Entlang der Frontlinie soll es heftige Explosionen gegeben haben.

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auch auf Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz aus. In Freiburg sind besonders viele geflüchtete Menschen jüdischen Glaubens angekommen, so dass die Israelitische Gemeinde dort nun einhundert neue Mitglieder hat. Die Aufnahme der Geflüchteten sei eine große Herausforderung, aber die Gemeinde wolle ihnen helfen, sagte Irina Katz, die Vorsitzende der Israelitischen Gemeinde Freiburg.