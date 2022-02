Info-Date am Mittag: Neue Details zu mutmaßlichen Polizistenmördern – Kabinett beschließt Heizkosten-Zuschuss

per Mail teilen

Im Fall der getöteten Polizisten im Kreis Kusel sind weitere Ermittlungsergebnisse bekannt geworden. Die Tatverdächtigen, ein 38-Jähriger und ein 32-Jähriger, sollen demnach gewerblich und professionell gewildert haben. Nach Angaben der Ermittler sind die Männer dabei gemeinsam in einem Kastenwagen unterwegs gewesen. Der ältere soll bereits wegen Jagdwilderei und einer Verkehrsunfallflucht polizeilich in Erscheinung getreten sein – der jüngere wegen Betrugsdelikten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sind die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der beiden Männer ungeordnet und eher brüchig. Seit gestern sitzen die mutmaßlichen Täter aus dem Saarland wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Mordes und Wilderei in U-Haft.

Die Energiepreise sind zurzeit sehr hoch. Manche Menschen können die Rechnungen kaum oder überhaupt nicht mehr bezahlen. Das Bundeskabinett hat deshalb einen einmaligen Heizkostenzuschuss für Geringverdiener beschlossen: 135 Euro für Alleinstehende, 175 Euro für Zwei-Personen-Haushalte, die Wohngeld beziehen. Sozialverbände kritisierten, dies sei viel zu wenig.