Info-Date am Mittag: Nachschärfen beim Infektionsschutz – geplante Belarus-Sanktionen

In Deutschland hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erstmals den Wert von 300 überschritten. Binnen 24 Stunden wurden dem RKI demnach etwa 23.600 Neuinfektionen gemeldet. Das besorgt auch die künftige Ampel-Koalition: SPD, Grüne und FDP wollen nun offenbar ihren Entwurf für eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes deutlich verschärfen.

Die Außenminister der EU-Staaten beraten über neue Sanktionen gegen Belarus. Hintergrund ist die Flüchtlingskrise an der polnisch-belarussischen Grenze, die nach Überzeugung der EU absichtlich durch die belarussische Regierung verursacht wurde. Nach Angaben von Außenminister Maas sollen die Sanktionen nun auch auf Fluggesellschaften oder Reisebüros ausgeweitet werden. In Belarus hat Präsident Lukaschenko unterdessen angekündigt, die Flüchtlinge wieder in ihre Heimatländer zurückzubringen.