Info-Date am Mittag: Nachdenken über Corona-Impfpflicht, 2G und 3G in immer mehr Bereichen

Um den Anstieg der Corona-Zahlen in Deutschland zu bremsen, mehren sich Stimmen, die laut über eine Impfpflicht nachdenken. In vielen Regionen gilt inzwischen immer häufiger die 3G-, teilweise auch die 2G-Regel.

Auch im Bus- und Bahnverkehr stehen die Zeichen auf 3G. Die Deutsche Polizeigewerkschaft in Baden-Württemberg sieht die Möglichkeiten einer Kontrolle allerdings kritisch. Es seien allenfalls Stichproben möglich.

Dass die Pandemie auch auf die Psyche vieler Menschen Auswirkungen hat, ist unbestritten. Gerade für junge Menschen ist die Zeit besonders schwierig. Der Jugendforscher Simon Schnetzer hat an der Trendstudie "Jugend in Deutschland" mitgearbeitet. Im SWR hat er gesagt, junge Menschen fühlten sich psychisch belastet, der Kontrollverlust in der Pandemie schwäche das Selbstwertgefühl.