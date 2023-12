Info-Date am Mittag: Motiv des Amokschützen von Prag weiter unklar und Sturmschäden im Südwesten

per Mail teilen

Tschechien rätselt über das Motiv des Amokschützen von Prag. 14 Menschen starben beim Angriff an der Karls-Universität. Dies und weitere Themen des Mittags mit Andreas Herrler.

Die tschechischen Sicherheitsbehörden haben noch immer keine Hinweise auf das Motiv des Amokschützen. An der Prager Karls-Universität würden weiter Spuren gesichert, hieß es. Die Polizei geht davon aus, dass es sich beim dem 24-Jährigen um einen Einzeltäter handelt. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es bislang nicht.

Auch Ausländer unter den Verletzten

Bei dem Schusswaffenangriff wurde 14 Menschen getötet. 25 Menschen erlitten Verletzungen. Drei von ihnen sind Ausländer. Nach Angabe des tschechischen Innenministeriums handelt es sich um zwei Personen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und um einen niederländischen Staatsbürger.

Unwetterwarnung für BW und RLP

Sturmtief "Zoltan" wütet über Deutschland und beeinträchtigt auch das Leben im Südwesten. Vor allem im nördlichen Rheinland-Pfalz mussten Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. Örtlich fiel der Strom aus. Vom Deutschen Wetterdienst (DWD) besteht bis Heiligabend eine Unwetterwarnung wegen Dauerregens. In Baden-Württemberg sind bislang auch die nördlichen Landesteile besonders betroffen. Außerdem hat der DWD eine Unwetterwarnung bis Samstag vor Heiligabend 6:00 Uhr herausgegeben. In den Regierungsbezirken Freiburg und Karlsruhe drohen in Lage über 1.000 Metern Okranböen.