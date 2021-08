Der Bundestag ist am Mittag zusammengekommen, um sich mit der Lage in Afghanistan angesichts des geplanten Abzugs der US-Truppen zu befassen. Bundeskanzlerin Merkel hat angekündigt, dass die Luftbrücke zur Rettung von Menschen in einigen Tagen eingestellt werde. In ihrer Regierungserklärung sagte sie unter anderem, die Bundeswehr habe bislang mehr als 4.600 Menschen von dort ausgeflogen.

Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg rechnet mit vielen weiteren infizierten Reise-Rückkehrern. Der Anteil der Corona-Neuinfektionen unter den Rückkehrern ist in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Die Behörde hat von Anfang Juni bis Anfang August rund 2.000 Corona-Infektionen bei Rückkehrern festgestellt.