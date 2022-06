Info-Date am Mittag: Mehr Windkraft in Deutschland und Beratungen über Corona-Maßnahmen

Mit der Windkraftproduktion in Deutschland soll es deutlich vorangehen. Die Bundesregierung will die Fläche für Windräder verdoppeln. Zwei Prozent des Landes sollen für Windräder reserviert werden. Und wenn diese Ziele nicht erreicht werden, sollen auch die Abstandsregeln beispielsweise zu Wohngebieten fallen.

Heute Nachmittag will der Corona-Expertenrat seine Empfehlungen für den Herbst vorstellen. Bund und Länder müssen diesen Empfehlungen zwar nicht folgen, haben sich aber in der Vergangenheit oft danach gerichtet. Am 30. Juni will der Expertenrat berichten, wie die bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen gewirkt haben.