Info-Date am Mittag: Mehr Einschränkungen wegen Omikron - aber wann? - Notfall-Fahrplan für Bahnstrecke in Südbaden

Heute Nachmittag treffen sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder in einer Videoschalte mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Es wird um die schnelle Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus gehen und was dagegen getan werden kann. Einen Lockdown soll es nicht geben, aber weitere Einschränkungen – so viel ist durchgesickert. Und das alles erst nach Weihnachten. Zu spät, sagt Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery in der Augsburger Allgemeinen: "Die Politik macht immer wieder dieselben Fehler."

Die Deutsche Bahn hat für die Hochrheinstrecke zwischen Singen und Basel einen Notfall-Fahrplan herausgegeben. Grund sind viele kranke Mitarbeiter bei der Bahn. Viele Züge fallen aus. Betroffen sind insgesamt 29 Zugverbindungen in beiden Richtungen. Für die Hälfte davon soll es einen Schienenersatzverkehr geben. Der Notfall-Fahrplan soll bis zum 9. Januar 2022 gelten.