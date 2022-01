Info-Date am Mittag: Mehr als 50.000 Menschen bei Corona-Demos und Schlussspurt vor den olympischen Winterspielen

In Baden-Württemberg haben sich am Montag laut Innenminister Strobl (CDU) mehr als 50.000 Menschen an Protesten gegen Corona-Maßnahmen beteiligt. Die Behörden hätten die über 170 Veranstaltungen genau im Blick gehabt, sagte er im ARD-Morgenmagazin. Dort hat sich ebenfalls der SPD-Bundestagsabgeordnete Fiedler geäußert: Ihm zufolge seien in Nordrhein-Westfalen etwa 15 Prozent der Demonstranten Rechtsextreme, so der Kriminalpolizist. In Ostdeutschland sei die Quote noch viel höher, so Fiedler.

In einem Monat finden die olympischen Winterspiele in Peking statt. Wegen der ohnehin schon massiven Freiheitseinschränkungen in China und wegen der Corona-Pandemie wird die diesjährige Olympiade wohl deutlich anders als die bisherigen. Außenministerin Annelena Baerbock von den Grünen hat bereits angekündigt, wegen der Menschenrechtssituation in China nicht zu den Spielen zu fahren.