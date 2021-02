Im Großraum Bielefeld läuft auf der A2 nichts mehr. Tausende Menschen sind bei Schnee und Eis liegen geblieben. Die Corona-Virus-Mutationen bereiten Experten und Politikern Sorgen. Daher sieht es vor dem entscheidenden Bund-Länder-Treffen danach aus, dass der Lockdown verlängert wird. Die neue Corona-Prämie für Klinikpersonal freut die Gewerkschaft Verdi in Baden-Württemberg. Es sei aber wichtig, dass die Prämie diesmal an alle Mitarbeiter und nicht nur an bestimmte Gruppen gehe. In Rheinland-Pfalz protestieren Landwirte mit ihren Traktoren gegen das geplante Insektenschutzprogramm der Landesregierung.