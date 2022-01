Info-Date am Mittag: Medizin-Nobelpreis für Molekular-Biologen und keine Steuer-Erhöhungen mit der FDP

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die US-Forscher David Julius und Ardem Patapoutian. Sie würden die Auszeichnung für ihre "bahnbrechenden Entdeckungen" zu den Rezeptoren für Temperatur und Berührung im menschlichen Körper erhalten, begründete das zuständige Gremium des Karolinska-Instituts in Stockholm seine Wahl. Die beiden Molekularbiologen hätten mit ihren Forschungsergebnissen erklärt, "wie Hitze, Kälte und mechanischer Druck die Nervenimpulse auslösen, mit denen wir die Welt wahrnehmen und uns an sie anpassen". Der Nobelpreis ist mit zehn Millionen Schwedischen Kronen verbunden. Das ist knapp eine Million Euro. Hinzu kommen eine Urkunde und eine Goldmedaille.

Diese Woche könnte die Entscheidung fallen, welche Parteien gut eine Woche nach der Bundestagswahl miteinander in Koalitionsverhandlungen gehen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hofft, dass FDP und Grüne sich schnell für Gespräche mit seiner Partei entscheiden. Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner kündigte an, erst alle Sondierungsgespräche abwarten zu wollen. Am morgigen Dienstag reden Union und Grüne miteinander. Auch FDP-Generalsekretär Volker Wissing will dieser Sondierungsrunde nicht vorgreifen. Er hob allerdings hervor, dass die FDP an ihrer Position festhalten wolle, dass es keine Steuererhöhungen geben soll.