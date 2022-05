Info-Date am Mittag: Lockerungen nach Omikron und Rolle Deutschlands im Ukraine-Konflikt

Während die Omikron-Welle noch in vollem Gange ist, wird weiter über Lockerungen diskutiert. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat heute Hoffnung auf die Zeit nach der Omikron-Welle gemacht. Wenn wir alle ruhig und aufmerksam blieben, könnten wir uns entspannt auf Ostern freuen, sagte Wieler.

Der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in den USA wirft weitere Fragen zur Rolle Deutschlands im Ukraine-Konflikt auf. Vor allem die Unterstützung für die Ukraine wurde immer wieder in Frage gestellt. Bundeskanzler Scholz hat in einem Interview mit CNN bekräftigt, der Vorwurf, Deutschland lasse die Ukraine im Stich, sei absoluter Unsinn. Jeder wisse, dass Deutschland zusammen mit den USA einer der größten Unterstützer sei.