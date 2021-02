Wie geht es weiter mit dem Lockdown? Das soll beim Bund-Länder-Treffen am Mittwoch entschieden werden. Jetzt schon warnen einige Politiker vor Lockerungen. In einigen Ländern wurden aber schon Stufenpläne zum Lockern erarbeitet. Nach einem massiven Corona-Ausbruch steht das komplette Krankenhaus in Calw in Quarantäne. Neue Studien belegen, dass ein Teil der Corona-Impfstoffe bei den Mutationen Schwächen zeigen. Neben dem Lockdown beherrscht auch der Flockdown Deutschland – Heftige Schneefälle sorgen für Chaos.