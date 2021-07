Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Das verdeutlichen die Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI). Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen ist erneut leicht gestiegen. Sie liegt aktuell bei 5,2. Das Impftempo nimmt dagegen leicht ab. In der vergangenen Woche erhielten nach Angaben des RKI 710.000 Menschen pro Tag den Wirkstoff gegen das Coronavirus gespritzt, in der Woche davor waren es noch 800.000 täglich. Inzwischen sind 40 Prozent der Bevölkerung in Deutschland vollständig geimpft, 57 Prozent haben die erste Dosis bekommen.

Im Südwesten haben die Sommerferien noch nicht begonnen, doch die Debatte über die Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb im Herbst läuft bereits. Der Deutsche Lehrerverband hält Tests und eine Maskenpflicht in den Schulen zumindest zu Beginn des neuen Schuljahres für erforderlich. "Wir benötigen eine Sicherheitsphase, um auf Reiserückkehrer und dadurch möglicherweise verstärkt eingeschleppte Infektionen zu reagieren", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der "Passauer Neuen Presse". Die zusätzliche Installation von Luftfilteranlagen beurteilt der Sprecher der Kultusminister der SPD-geführten Länder, Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe, mit Skepsis. Seiner Meinung reichen die Hygienemaßnahmen in den Klassenräumen aus.