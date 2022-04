Info-Date am Mittag: Lebensmittel werden deutlich teurer - Immer mehr junge Bürgermeister

Der Ukraine-Krieg macht sich auch immer deutlicher bei uns bemerkbar. Viele Discounter und Supermarktketten haben spürbare Preiserhöhungen angekündigt. Einige Lebensmittel werden sogar rationiert. Bei Aldi werden ab Montag Fleisch und Milchprodukte teurer. Butter könnte bis zu 30 Prozent mehr kosten. Ein Vertreter des Discounters sage, es gebe "Preissprünge wie noch nie". Grund sind unter anderem höhere Transportkosten wegen der gestiegenen Spritpreise. Aber aufgrund des Ukraine-Krieges fehle es auch an Tierfutter und das treibe die Fleischpreise in die Höhe.

Veringenstadt im Kreis Sigmaringen hat seit heute einen jungen Bürgermeister. Einen sehr jungen Bürgermeister. Maik Rautenberg ist erst 25 Jahre jung und tritt heute in der Gemeinde, die nur etwas mehr als 2.200 Einwohner hat, sein Amt an. In den Amtsstuben deute sich allgemein jetzt ein Generationenwechsel an, hieß es. Allerdings: Der Frauenanteil ist weiterhin gering. Nur 100 der mehr als 1.100 Städte in Baden-Württemberg hätten eine Bürgermeisterin, hieß es beim Städte- und Gemeindetag.