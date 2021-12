Info-Date am Mittag: Lauterbach fordert exaktere Corona-Zahlen - Verbraucherschützer wollen niedrigere Steuern auf Gemüse

per Mail teilen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Gesundheitsämter dazu bringen, die Tests und Kontaktnachverfolgungen schnell wieder hochzufahren. In der Bild-Zeitung kritisierte er, gerade die Dynamik der neuen Coronavirus-Variante Omikron sei in den offiziellen Zahlen nicht richtig abgebildet.

Der Bundesverband der Verbraucherschützer fordert Steuersenkungen für Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte, um die Inflationswirkung auszugleichen. Ein Sprecher sagte den Zeitungen der Funke-Gruppe, niedrigere Steuern auf diese Lebensmittel seien ein gesunder Ausgleich für die Inflation und erleichterten den Umstieg auf klimafreundliche Produkte.