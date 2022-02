Info-Date am Mittag: Krankenhäuser rechnen nicht mit Überlastung und Papst appelliert an alle Seiten im Ukraine-Konflikt

per Mail teilen

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft rechnet in den kommenden Wochen nicht mehr mit einer Überlastung der Kliniken. Vorstandschef Gerald Gaß sagt, die aktuelle Corona-Welle sei weniger hoch gewesen als befürchtet. Grund dafür seien vor allem die aktuellen Beschränkungen.

Papst Franziskus hofft in der Ukraine-Krise auf Entspannung. Er appellierte an alle Seiten, einen ernsthaften Dialog zu suchen - etwa durch die Gespräche im sogenannten "Normandie-Format" zwischen Russland, der Ukraine, Frankreich und Deutschland.