Wer will, kann sich in Deutschland jetzt mit dem Impfstoff des Herstellers Johnson&Johnson impfen lassen. Das haben der Bundesgesundheitsminister und seine Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern beschlossen. In Arztpraxen können sich danach nun auch Menschen damit impfen lassen, die jünger als 60 Jahre sind. Denn vorausgehen muss dafür eine ärztliche Beratung.

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev ist nach seinem Titelerfolg bei den Masters in Madrid gleich nach Rom weitergeflogen. Dort steht das nächste Turnier an. Im Visier hat der Hamburger aber vor allem die French Open in drei Wochen in Paris.